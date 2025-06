25.06.2025 12:30 Brand in Lagerhalle: 50 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Von Christian Rüdiger

Eine Person leicht verletzt Mehr anzeigen Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. © Feuerwehr Heiligenstadt Wie die Feuerwehr mitteilte, sei Material in der Halle in Brand geraten. Als die Freiwilligen Feuerwehren aus Heiligenstadt, Günterode, Siemerode, Kalteneber und Uder vor Ort eintrafen, waren die bereits bis in den Dachbereich vorgedrungen. Die Einsatzkräfte versuchten deshalb erst mal zu verhindern, dass die Flammen auf das ganze Dach übergreifen. Kurz nach 14 Uhr hatten die Feuerwehren dann den Brand gelöscht. Allerdings wurden bei dem Feuer Teile einer Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein in der Nähe abgestelltes Auto wurde beschädigt, bilanzierte die Polizei. Eine Photovoltaik-Anlage habe ebenfalls Schäden davongetragen, hieß es. Feuerwehreinsätze Brand in Bremer Altenheim: Pfleger retten Bewohner aus den Flammen Feuerwehreinsätze Glocken geschmolzen: Ausflugsziel lichterloh in Flammen Die Höhe des entstandenen Sachschadens soll sich laut ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Neben den mehreren Freiwilligen Feuerwehren waren auch die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort. Eine Person wurde leicht verletzt und von den Sanitätern betreut.

Titelfoto: Feuerwehr Heiligenstadt