Hund rettet Familie vor Inferno

Elters/Fulda - Ein Hund hat eine Familie im osthessischen Elters (Kreis Fulda) vor einem Feuer gewarnt und damit wohl ihr Leben gerettet. Das Einfamilienhaus stand kurz darauf in Flammen.

In Elters (Landkreis Fulda) kam es am frühen Samstagmorgen zu einem massiven Brand eines Einfamilienhauses. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Julian Stratenschulte

Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Elters (Kreis Fulda).

"Nach aktuellem Kenntnisstand wurden der 59-jährige Hauseigentümer und seine 67-jährige Ehefrau durch das Bellen des Hundes in der Nacht geweckt", hieß es im Polizeibericht.



Der Brand war in der Küche im Untergeschoss ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer laut Polizei bereits über die Außenfassade auf den Dachstuhl übergegriffen, sodass das Einfamilienhaus in Vollbrand stand.

Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Der Hauseigentümer erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Seine Ehefrau und ein 31-jähriger Mitbewohner blieben unverletzt. Die Bewohner konnten vorübergehend bei Nachbarn untergebracht werden.