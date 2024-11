In letzter Sekunde: Mann rettet sich und Hund aus Feuer-BMW

Ilmenau - Auf der A71 bei Ilmenau konnte sich am Dienstagabend ein Autofahrer in letzter Sekunde aus seinem brennenden Fahrzeug retten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vermutet wird ein technischer Defekt. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Der 54-Jährige war auf der Autobahn in Fahrtrichtung Suhl unterwegs. Vor der Ausfahrt Ilmenau-West bemerkte er, dass etwas mit dem Motor nicht stimmte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ohne groß zu überlegen, fuhr er von der A71 ab und schaffte es noch bis auf einen Parkplatz.

Unmittelbar als das Fahrzeug des Mannes stand, stieg dichter Rauch aus dem Motorraum empor.

Der Autofahrer schaffte es aber noch, sich und seinen Hund, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, in Sicherheit zu bringen. Das Auto ging in der Folge komplett in Flammen auf.

Die Feuerwehr Ilmenau traf wenig später mit drei Fahrzeugen vor Ort ein und konnte den Brand löschen.