In unterirdischen Graben gefallen: Feuerwehr rettet Entenküken

Heiligenstadt - Die Feuerwehr Heiligenstadt hat am Montagabend fünf Entenküken aus einer misslichen Lage befreit.

Die Feuerwehr konnte die Küken befreien. © Lona Krumtünger

Die Tiere waren in der Petristraße durch ein Schutzgitter in den unterirdischen Mühlgraben geraten, teilte die Feuerwehr am Dienstagvormittag mit.

Von selbst hatten die Küken keine Chance, wieder herauszukommen, glücklicherweise waren aber Passanten auf die gefiederten Tiere aufmerksam geworden und riefen die Feuerwehr.