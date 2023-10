11.10.2023 09:46 1.810 Inferno an Londoner Flughafen: Flüge gestrichen, fünf Personen im Krankenhaus

Am Flughafen Luton in London war am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

London (Großbritannien) - Wegen eines nächtlichen Großbrands in einem Parkhaus war der Londoner Flughafen Luton am Mittwoch zunächst geschlossen. Wegen eines nächtlichen Großbrands in einem Parkhaus war der Londoner Flughafen Luton am Mittwoch zunächst geschlossen. © @soriyn23/X/PA Media/dpa Das Parkhaus war teilweise eingestürzt, nachdem sich ein Feuer am Dienstagabend in der obersten Etage ausgebreitet und die Nacht über gewütet hatte. Wie der Airport am Morgen mitteilte, sollte der bereits am Abend eingestellte Flugverkehr bis 15 Uhr (Ortszeit) ausgesetzt bleiben. Passagiere wurden aufgerufen, nicht anzureisen. Vier Feuerwehrleute und ein Flughafen-Mitarbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten. Feuerwehreinsätze Rauchschwaden über Löbau: Lagerhalle in Flammen! Auf Videos in sozialen Medien vom Dienstagabend war zu sehen, wie Flammen aus der obersten Etage des anscheinend voll besetzten Parkhauses schlugen. Dicke Rauchwolken stiegen auf. Zeugen berichten von Explosionen Ein Augenzeuge schilderte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, dass zunächst nur ein einzelnes Fahrzeug gebrannt habe. "Ein paar Minuten später stand die oberste Etage größtenteils in Flammen, Auto-Alarmanlagen gingen an mit lauten Explosionen von Autos, die in Flammen aufgingen", wurde der Mann zitiert. Der BBC zufolge waren viele Reisende an dem Flughafen zunächst gestrandet, weil sie ihre Flüge nicht antreten konnten oder weil ihre Autos in dem brennenden Parkhaus waren.

