Innenstadt nach Dachstuhlbrand abgesperrt: Großeinsatz der Feuerwehr

Pößneck - In der Innenstadt von Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie René Lippke, Stadtbrandmeister der Feuerwehr Pößneck, erklärte, war der Dachstuhl in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Breiten Straße in Brand geraten.

Anschließend stieg eine dichte, dunkle Rauchwolke in den Himmel empor.

Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort und konnte eine größere Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Bis auf das Haus, wo der Dachstuhl in Flammen aufging, soll sich der Schaden an den angrenzenden Gebäuden in einem überschaubaren Rahmen halten, teilte der Stadtbrandmeister mit.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich rund um die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Die Ursache des Feuers ist bisher nicht bekannt.