12.05.2025 10:18 Jugendliche setzen Scheune in Brand: 500.000 Euro Schaden

Drei Jugendliche sollen am Sonntagabend ein landwirtschaftliches Anwesen in Calw in Brand gesetzt haben und einen immensen Sachschaden verursacht haben.

Calw - Drei Jugendliche sollen am Sonntagabend ein landwirtschaftliches Anwesen in Calw in Brand gesetzt haben und einen immensen Sachschaden verursacht haben. Die Scheune brannte vollständig aus. Das angrenzende Haus war unbewohnt. © ER24 / EinsatzReport24 Das Feuer in der Scheune im Stadtteil Stammheim wurde gegen 17.47 Uhr gemeldet. Die Polizei erhielt zudem einen Hinweis auf mehrere Jugendliche, die im weiteren Verlauf angetroffen werden konnten. Das Übergreifen des Feuers auf eine nahe gelegene Grundschule sowie einen Kindergarten konnte verhindert werden. Die Scheune brannte jedoch aus. Das angrenzende Wohngebäude wurde ebenfalls schwer beschädigt. Der Schaden wird aktuell auf 500.000 Euro geschätzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. © KFV Calw Insgesamt waren 79 Feuerwehrkräfte und 15 Fahrzeuge im Einsatz. Bis zum Montagnachmittag halten die regelmäßigen Kontrollen am Brandobjekt an.

