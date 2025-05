Keller steht in Flammen: Neun Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus!

Eisleben - Schock-Momente Dienstagnacht: In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Mansfeld-Südharz war ein verheerender Brand ausgebrochen. Zahlreiche Bewohner mussten ins Krankenhaus.

In Eisleben brannte in der Nacht ein Mehrfamilienhaus. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Lutherstadt Eisleben

Gegen 1.15 Uhr brach das Feuer in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses in der August-Bebel-Straße in Eisleben (Sachsen-Anhalt) aus.

Die Freiwillige Feuerwehr berichtet: "Starker Brandrauch hatte das Treppenhaus und angrenzende Wohnungen durchzogen. Mehrere Personen waren noch im Gebäude eingeschlossen."

Die Kameraden evakuierten 25 Hausbewohner. Neun von ihnen wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Glücklicherweise konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Allerdings ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar, die Mieter mussten anderweitig untergebracht werden.