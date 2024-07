26.07.2024 11:39 Kellerbrand mit üblen Folgen: Dutzende Haushalte ohne Strom und Wasser

In einem Mehrfamilienhaus in Gotha kam es am Donnerstag zu einem Kellerbrand. Zahlreiche Bewohner waren danach ohne Strom und Wasser.

Von Christian Rüdiger

Gotha - In einem Mehrfamilienhaus in Gotha kam es am Donnerstag zu einem Kellerbrand. Die Folgen waren verheerend. Das Feuer war schnell gelöscht, danach ging die Arbeit für die Einsatzkräfte aber erst so richtig los. (Symbolfoto) © Montage: Jan Woitas/dpa, Matthias Bein/dpa Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand in der Lindemannstraße 2-24 schnell löschen. Allerdings stellte der vermeintlich kleine Schaden die Einsatzkräfte (Feuerwehr, THW, Havarie-Dienst) sowie die Wohnungsgesellschaft vor große Herausforderungen. Durch den Brand hatten in der zurückliegenden Nacht rund 40 Haushalte weder Wasser noch Strom, weitere Haushalte hatten nur Wasser oder nur Strom, andere hatten beides. Um eine gewisse Art von Versorgungssicherheit zu gewährleisten, stellte das Technische Hilfswerk (THW) einen Tanker mit Trinkwasser auf. Fünf Personen wurden in Hotels der Stadt Gotha untergebracht, die restlichen Bewohner wollten in ihren Wohnungen bleiben. Feuerwehreinsätze Großbrand auf Hof in Germaringen: Zwölf tote Tiere und hoher Schaden Eine zeitnahe Reparatur wurde in Aussicht gestellt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa 50.000 Euro beziffert. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Gotha geführt.

