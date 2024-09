09.09.2024 06:59 Kerze vergessen? Heftiger Brand in Oberursel macht Mehrfamilienhaus unbewohnbar!

In der Nacht zum Montag brach in der Innenstadt von Oberursel (Hochtaunuskreis) ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Feldbergstraße aus.

Von Maximilian Hölzel

Oberursel - In der Nacht zum Montag brach in der Innenstadt von Oberursel (Hochtaunuskreis) ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Feldbergstraße aus. Die Folgen wiegen schwer. Durch den massiven Brand im hessischen Oberursel ist das betroffene Mehrparteienhaus vorerst unbewohnbar. © Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus Wie die Polizei berichtet, meldeten Anwohner das Feuer gegen 1.22 Uhr sowohl der Rettungsleitstelle als auch der Polizei.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die lodernden Flammen in einer der Wohnungen bereits von außen sichtbar. Die meisten der zehn Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Feuerwehreinsätze Rettungskräfte suchen stundenlang ergebnislos nach vermisster Person in Erft Zwei Personen mussten jedoch von der Feuerwehr aus dem oberen Stockwerk mittels Drehleiter gerettet werden. Drei Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Als mögliche Brandursache gilt eine vor dem Zubettgehen vergessene Kerze. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Feuer in Oberursel: Auch unangenehmer Geruch verbreitete sich Das Gebäude ist derzeit bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte letztlich rund zweieinhalb Stunden. Zudem kam es durch den Brand zu einer erheblichen Geruchsbelästigung in der Umgebung.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus