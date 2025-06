25.06.2025 18:09 686 Kind stirbt bei Brand im Norden: Polizei ermittelt gegen Mann

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven ist in der Nacht zu Montag ein Kind verstorben. Die Familie war im Dachgeschoss gefangen.

Von Tobias Bruns

Wilhelmshaven - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven ist in der Nacht zu Montag ein Kind verstorben. Die Polizei ermittelt nun gegen einen Mann wegen möglicher Brandstiftung. Alles in Kürze Kind stirbt bei Brand in Wilhelmshaven

Feuer in leerstehendem Spielwarenladen ausgebrochen

19 Bewohner betroffen, 8 mussten gerettet werden

Drei Kinder schwer verletzt, ein Kind tot

Ursache des Feuers noch unklar Mehr anzeigen In Wilhelmshaven ist in der Nacht ein leerstehender Spielwarenladen in Brand geraten. Ein Familie war in einer darüber liegenden Wohnung gefangen, ein Kind starb. © NonstopNews / Andre van Elten Demnach besteht gegen ihn der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe untersucht, ob der Brand von ihm vorsätzlich gelegt wurde. Gegen 2 Uhr war die Feuerwehr am Montag in die Markstraße gerufen worden, wo nach ersten Erkenntnissen Unrat im Vorraum eines leerstehenden Spielwarenladens in Brand geraten war. Das Feuer habe sich zwar nicht auf die über dem Geschäft liegenden Wohnungen ausgebreitet, es sei aber zu starker Rauchentwicklung gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mit. Feuerwehreinsätze Campingplatz evakuiert: Polizei warnt Anwohner Feuerwehreinsätze Brand in Bremer Altenheim: Pfleger retten Bewohner aus den Flammen Einige der insgesamt 19 Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Vier Erwachsene und vier Kinder mussten von der Feuerwehr über eine Drehleiter befreit werden. Für ein Kind, das zusammen mit drei weiteren Kindern im Dachgeschoss festsaß, kam die Hilfe zu spät. Es starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die drei anderen Kinder wurden schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Auch vier Erwachsene erlitten Verletzungen. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei weiter nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder ungewöhnliche Geräusche gehört haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04421/942-0 oder an jeder Wache entgegengenommen. Erstmeldung: 23. Juni, 8.37 Uhr. Aktualisiert: 25. Juni, 18.09 Uhr

