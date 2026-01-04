Komplett abgefackelt: Frau stirbt bei Hausbrand

Beim Brand eines Hauses in Waldstetten im Ostalbkreis ist eine Frau gestorben. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Von Marcel Gnauck Waldstetten - Eine Frau ist beim Brand eines Hauses in Waldstetten im Ostalbkreis in Baden-Württemberg zu Tode gekommen.

Flammen schlugen aus dem Dach des Wohnhauses. © Jason Tschepljakow/onw-images/dpa Einsatzkräfte fanden die Frau leblos vor, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

