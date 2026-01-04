 1.378

Komplett abgefackelt: Frau stirbt bei Hausbrand

Beim Brand eines Hauses in Waldstetten im Ostalbkreis ist eine Frau gestorben. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Von Marcel Gnauck

Waldstetten - Eine Frau ist beim Brand eines Hauses in Waldstetten im Ostalbkreis in Baden-Württemberg zu Tode gekommen.

Flammen schlugen aus dem Dach des Wohnhauses.
Flammen schlugen aus dem Dach des Wohnhauses.  © Jason Tschepljakow/onw-images/dpa

Einsatzkräfte fanden die Frau leblos vor, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.


Warum das Feuer am Samstagabend gegen 22 Uhr ausbrach, war zunächst unklar.

Es dauerte bis circa 2 Uhr, bis die Flammen gelöscht waren. Den Angaben zufolge brannte das Haus komplett aus.

