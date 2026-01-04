1.378
Komplett abgefackelt: Frau stirbt bei Hausbrand
Von Marcel Gnauck
Waldstetten - Eine Frau ist beim Brand eines Hauses in Waldstetten im Ostalbkreis in Baden-Württemberg zu Tode gekommen.
Einsatzkräfte fanden die Frau leblos vor, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.
Warum das Feuer am Samstagabend gegen 22 Uhr ausbrach, war zunächst unklar.
Es dauerte bis circa 2 Uhr, bis die Flammen gelöscht waren. Den Angaben zufolge brannte das Haus komplett aus.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/onw-images/dpa