29.01.2024 14:51 Kripo ermittelt: Senior erliegt Verletzungen nach Wohnungsbrand

Am gestrigen Sonntagnachmittag ist es in Kempen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Von Florian Fischer

Kempen - Am gestrigen Sonntagnachmittag ist es in Kempen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein 84-jähriger Mann gestorben. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Polizei meldet, wurden die Beamten und die Feuerwehr gegen 11.40 Uhr zu einem Brand gerufen. Als die Kräfte am Einsatzort eintrafen, stellte sich heraus, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoss am Brennen war. Ein 84-jähriger Mann, der die Brandwohnung bewohnte, konnte jedoch nur scher verletzt dort aufgefunden werden. Er erlag noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen. Zehn weitere Bewohner konnten aus dem Haus evakuiert werden. Sie blieben nach derzeitigem Stand wohl unverletzt. Die Kriminalpolizei Viersen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, ein Sachverständiger wird die Ermittler unterstützen

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa