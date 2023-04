04.04.2023 20:07 VW Transporter geht kurz nach Kauf in Flammen auf und brennt völlig aus

In den frühen Morgenstunden ist in Rostock ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Der Wagen war erst kurz zuvor gekauft worden.

Von Kevin Goonewardena

Rostock - In den frühen Morgenstunden ist am Rostocker Kabutzenhof ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Der Wagen war erst kurz zuvor gekauft worden. Ging plötzlich in Flammen auf und brannte aus: der am Rostocker Kabutzenhof abgestellte VW Transporter. © Stefan Tretropp Gegen 4 Uhr in der Früh mussten Polizei und Feuerwehr an den Parkplatz am Fähranleger Kabutzenhof ausrücken. Zeugen, die, die Flammen bemerkten hatten, haben zuvor den Notruf gewählt. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen konnte das vollständige Ausbrennen des Wagens nicht mehr verhindert werden. Die Polizei Rostock teilte mit, dass der Besitzer des Wagens diesen erst kurz zuvor als defekt erworben und auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Der Wagen sollte eigentlich mit der Fähre nach Dänemark überführt werden. Jetzt muss der Eigentümer für die Entsorgung des Fahrzeuges aufkommen, hieß es. Die Polizei Rostock hat keine Ermittlungen aufgenommen, da der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Titelfoto: Stefan Tretropp