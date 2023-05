29.05.2023 15:13 Lagerhalle in Brand, benachbartes Hotel muss evakuiert werden

In Bremerhaven-Leherheide musste am Pfingstsonntag ein Hotel evakuiert werden. Eine benachbarte Lagerhalle war in Brand geraten.

Von Robert Stoll

Bremerhaven - Großeinsatz für die Feuerwehr in Bremerhaven! Am Pfingstsonntag hatten gegen 21 Uhr mehrere Feuermelder in einem Hotel im Stadtteil Leherheide Alarm geschlagen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hotel verhindern. © Feuerwehr Bremerhaven Sofort machten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf den Weg und sahen bereits bei der Anfahrt schwarzen Rauch in den Himmel aufsteigen, wie die Feuerwehr am Montagnachmittag mitteilte. Umgehend wurden weitere Wehren zur Unterstützung angefordert. Vor Ort war eine mehr als 600 Quadratmeter große Lagerhalle in Brand geraten, die direkt an eine Hotelanlage angrenzte. Der dichte Rauch zog bereits in Richtung der Zimmer, sodass die Gäste evakuiert und in einer Notunterkunft untergebracht werden mussten. Feuerwehreinsätze Balkon in Magdeburg steht in Flammen, Feuer breitet sich aus Zudem wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Warnung an die Bevölkerung über die Warn-App Nina versandt. Durch das schnelle und massive Handeln der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Hotel und eine weitere Lagerhalle verhindert werden. Nach rund viereinhalb Stunden hatten die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr das Feuer gelöscht, eine Brandwache blieb noch vor Ort. Gegen 10 Uhr übergab die Feuerwehr den Einsatzort an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven