10.05.2025 08:32 Lagerhalle in Vollbrand: Mehr als eine Million Euro Schaden

In Wasserthaleben (Kyffhäuserkreis) ist in der Nacht zu Samstag bei einem Feuer ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Von Christian Rüdiger

Wasserthaleben - In Wasserthaleben (Kyffhäuserkreis) ist in der Nacht zu Samstag bei einem Feuer ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Lagerhalle fiel den Flammen zum Opfer. © Pascal Winkler, Silvio Dietzel, THW Sondershausen, Feuerwehr Die Polizei war gegen 1.55 Uhr über den Brand auf dem Volksgut in der Hauptstraße in Wasserthaleben informiert worden. Wie die Beamten erklärten, waren in der Lagerhalle unter anderem landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren abgestellt. Nach ersten Schätzungen soll der Sachschaden bei rund 1,2 Millionen Euro liegen. Zur Brandursache liegen bislang noch keine Informationen vor. Feuerwehreinsätze Großbrand im Norden: 200 Rettungskräfte im Einsatz Wegen der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr sogar eine Warnung an die Einwohner des Ortes heraus, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 5 Uhr rückte dann auch das Technische Hilfswerk (THW) am, um die Feuerwehr vor Ort zu unterstützen. Das Feuer richtete einen Millionenschweren Schaden an. © Pascal Winkler, Silvio Dietzel, THW Sondershausen, Feuerwehr Am Samstagvormittag dauerten die Löscharbeiten weiterhin an. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kriminaldauerdienst der Polizei Nordhausen geführt.

Titelfoto: Pascal Winkler, Silvio Dietzel, THW Sondershausen, Feuerwehr