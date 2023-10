14.10.2023 11:58 Laube in Vollbrand: Feuerwehr findet mehrere Propangasflaschen

In einem Kleingartengebiet in Bremerhaven ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Bremerhaven - Im Kleingartengebiet an der Wulsdorfer Rampe in Bremerhaven ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Laube schon im Vollbrand. © Feuerwehr Bremerhaven Wie die Feuerwehr jetzt mitteilte, stand die Gartenlaube beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 3.30 Uhr bereits komplett im Vollbrand. Während der Löscharbeiten wurden mehrere Propangasflaschen gefunden, die stark vom Feuer beschädigt waren und durch Kräfte der Berufsfeuerwehr gekühlt werden mussten, heißt es weiter. Die Brandursache und die Schadenhöhe seien zurzeit noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven