"Lieber Feuerteufel": Feuerwehr wendet sich an Brandstifter nach Dauereinsatz

Am frühen Donnerstagmorgen brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Staßfurt aus. Die Feuerwehr wendet sich in einem "Brief" direkt an den Brandstifter.

Von Lena Schubert

Staßfurt - Am frühen Donnerstagmorgen brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Staßfurt (Salzlandkreis) aus - schon wieder. Die Feuerwehr ist dort im Dauereinsatz und hat es mit einem lästigen Feuerteufel zu tun. Die Kameraden wenden sich in einem "Brief" jetzt direkt an den Brandstifter. Die Feuerwehr hat es in Staßfurt mit einem Feuerteufel zu tun. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev Gegen 1.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr in die Löderburger Straße alarmiert. Aus einer Wohnung im fünften Obergeschoss schlugen Flammen. Augenzeugen beobachteten eine verdächtige, dunkel gekleidete Person mit einer weißen Kapuze, die in Richtung Stadtzentrum davonlief. Zwar konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen, aber "der entstandene Schaden kann aufgrund vorangegangener Brände in diesem Gebäude nicht beziffert werden", teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. Feuerwehreinsätze Seine Schwester konnte ihn nicht retten: 14-Jähriger stirbt bei Zimmerbrand Bereits am vergangenen Wochenende hatte es nämlich im selben Haus gebrannt. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und hat mit den Ermittlungen begonnen. Feuerwehr wendet sich an Brandstifter: "Du kannst aufhören, wir können das alles" Die Freiwillige Feuerwehr Staßfurt wendet sich auf Facebook direkt an den vermeintlichen Feuerteufel. "Wir sind ein gut ausgebildetes Team", schreiben die Kameraden und zählen ihren einwandfreien Vorgang bei der Brandbekämpfung auf, "'lieber' Feuerteufel, du kannst aufhören. Wir können das alles." Der Brandstifter mache sich weder bei den Einsatzkräften noch bei den Anwohnern oder der Stadt mit diesem Verhalten beliebt, heißt es weiter. "Wir sind eine freiwillige Feuerwehr, leisten unseren Dienst, wie der Name schon sagt: freiwillig. Unentgeltlich. Wir haben alle einen 'normalen' Job, Familie, Freunde, mit denen wir auch gern unsere Freizeit verbringen", lautet der Beitrag abschließend.

