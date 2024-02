Mächtiger Brand! Feuerwehr lässt Lagerhalle kontrolliert abbrennen

Herten - In einer Lager- und Verkaufshalle eines Autozubehör-Unternehmens in Herten ist am Donnerstagmorgen aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Weitere Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.