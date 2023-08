Matratze setzt Maßregel-Vollzugszentrum in Brand: Zwei Verletzte!

Moringen - Am Sonntagnachmittag hatte eine Matratze im Maßregelvollzugszentrum in Moringen ( Niedersachsen ) Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Im Maßregelvollzugszentrum in Moringen war am Sonntag ein Brand ausgebrochen. © Joel Fröchtenicht/Kreisfeuerwehr Northeim

Gegen 15.50 Uhr sprang in der Unterkunft in der Mannenstraße der Rauchmelder an: In einem der Patientenzimmer hatte aus bisher unbekannter Ursache eine Matratze Feuer gefangen.

Die Angestellten kontaktierten die Einsatzkräfte, begannen dann aber bereits selbst mit ersten Löschversuchen, teilte die Polizei Northeim mit. Dadurch atmeten die beiden Rauch ein und mussten daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf das Mobiliar übergeschlagen. Wie die Kreisfeuerwehr mitteilte, konnten die etwa 50 Kameraden dank der Vorarbeit der Beschäftigten den Brand aber innerhalb einer Stunde komplett löschen.

Inwiefern die Unterkunft in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte noch nicht mitgeteilt werden. Auch Brandursache und Schadenshöhe werden derzeit erst ermittelt.