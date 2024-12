08.12.2024 15:08 873 Stromverteiler in Flammen: Bewohner löschen Brand selbst

Am Sonntagmittag brannte es in einem Einfamilienhaus in Meerane.

Von Amelie Fromm

Meerane - Feuerwehreinsatz im Meeraner Ortsteil Waldsachsen (Landkreis Zwickau): Die Stromverteilerstation eines Hauses fing Feuer. Die Feuerwehr wurde am Sonntagmittag in die Freiheitsgasse gerufen. © Andreas Kretschel Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte gegen 12.40 Uhr in die Freiheitsgasse gerufen. Nach ersten Informationen stand der Stromverteiler in dem Einfamilienhaus in Flammen. "Bis zum Eintreffen der Feuerwehren konnten die beiden Bewohner das Feuer selbst löschen, ohne sich zu verletzen", sagte der Stadtwehrleiter Kai Götze an der Einsatzstelle. Die Kameraden nahmen das komplette Haus vom Stromnetz. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Titelfoto: Andreas Kretschel