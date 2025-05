Mega-Brand im Vogtland: Feuer auf Autohandel-Gelände!

Oelsnitz/Vogtland - Verheerender Großbrand in Oelsnitz ( Vogtland )! Auf dem Gelände eines Autohandels kam es zu einem Mega-Brand. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde am Sonntagmittag zu einem verheerenden Brand in Oelsnitz (Vogtland) gerufen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Kilometerweit war die schwarze Rauchsäule am Sonntagmittag zu sehen. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, war gegen 12 Uhr ein Mehrfamilienhaus und eine Garage an der Karl-Liebknecht-Straße in Vollbrand geraten. Beide Gebäude befinden sich auf dem Gelände eines Autohandels.

Insgesamt sechs Personen konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten - verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.

Derzeit sind mehrere Feuerwehren vor Ort. Der Brandort wurde großräumig abgesperrt. Die Brandursache ist laut Polizei bislang noch völlig unklar. Die Warn-App "NINA" alarmierte die Anwohner: Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten werden.

Mehrere Facebook-Nutzer teilten Bilder und Videos vom Brand. Auch vom Elstertalstadion, wo zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung stattfand, war die schwarze Rauchsäule zu sehen - ein apokalyptisches Bild!