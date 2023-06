15.06.2023 19:52 Mehrere Zeugen schlagen Alarm: Feuerwehr rückt zu Brand in Grundschule aus

Am Donnerstag hat die Feuerwehr in Velbert (Kreis Mettmann) ein Feuer in einer leer stehenden Grundschule gelöscht.

Von Laura Miemczyk

Velbert - Die Feuerwehr in Velbert (Kreis Mettmann) hat am Donnerstag ein Feuer in einer leer stehenden Grundschule gelöscht. Die Feuerwehr Velbert brachte den Brand rasch unter Kontrolle. © Patrick Schüller Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte, waren die Kräfte am Nachmittag gegen 14.40 Uhr von mehreren Zeugen zu der ehemaligen Schule in die Sontumer Straße alarmiert worden. Als die Kameraden dann wenig später am Ort des Geschehens eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus der oberen Etage ins Freie. Die Kräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem eingezäunten Gelände und lokalisierten rasch die Brandstelle. Demnach hatte sich das Feuer in einem Anbau des Gebäudes entfacht, der früher als Lehrerzimmer und Hausmeisterbüro gedient hatte. Feuerwehreinsätze Mann will mit Gasbrenner Unkraut entfernen und verursacht knapp 80.000-Euro-Schaden Rauch und Flammen drangen aus den Fenstern, woraufhin umgehend ein Atemschutztrupp ins Innere vordrang und den Brand ablöschte. Anschließend lüfteten die Kameraden den Anbau und kontrollierten alle Räume des Gebäudes. Das Feuer war in einem Anbau des Gebäudes ausgebrochen, der früher als Lehrerzimmer und Hausmeisterbüro gedient hatte. © Feuerwehr Velbert Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben.

Titelfoto: Feuerwehr Velbert