Millionen-Schaden nach Hausbrand bei Stuttgart: Drei Verletzte

Winnenden - Drei teils schwer Verletzte sowie ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Brandes in Winnenden bei Stuttgart .

Es entstand ein erheblicher Sachschaden. © 7aktuell.de / Kevin Lermer

Gegen 5.30 Uhr brach das Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße aus. Laut Polizei entzündeten sich die Flammen in einer dortigen Wohnung.

Schnell griffen die Flammen auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses über. Der Feuerwehr gelang es jedoch, diese zügig unter Kontrolle zu bekommen.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Eine davon erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden ist immens. Nach aktuellem Stand soll es sich um eine Summe von etwa einer Million Euro handeln.