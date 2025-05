22.05.2025 11:55 Missglückte Rohrreinigung führt zu Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend mit einem Großaufgebot in die Hallesche Straße in Nordhausen ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Zahlreiche Feuerwehren waren vor Ort im Einsatz. © Silvio Dietzel Wie die Feuerwehr erklärte, hatte ein Mann in einem Wohnhaus versucht, ein Abflussrohr zu reinigen. Dafür nutzte er den Angaben nach eine chemische Substanz. Da die Einsatzkräfte nicht wussten, um was für einen Stoff es sich handelt, wurde das Gefahrgut-Fahrzeug an den Einsatzort bestellt, damit die Substanz identifiziert werden kann. Bevor der Stoff unter die Lupe genommen werden konnte, wurde das betroffene Gebäude evakuiert. Feuerwehreinsätze Brand in Zittauer Innenstadt: Mutiger Zeuge verletzt sich bei Löschversuch Nach ersten Untersuchungen sowie Messungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Bewohner Schwefelsäure in den Ausguss gegossen hatte. Daraufhin kam es zu einer chemischen Reaktion, weshalb im gesamten Gebäude ein stechender Geruch wahrzunehmen war. Die Feuerwehr belüftete anschließend das Gebäude, danach konnte der Mann in seine Wohnung zurückkehren. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren über 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Nordhausen sowie zehn freiwillige Feuerwehren waren am Einsatz beteiligt.

