Mitten in der Nacht: Aufregung in Wohnkomplex - Dichter Rauch dringt aus Tiefgarage

Bergheim - In der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr Bergheim zu einem Brand in einer Tiefgarage ausgerückt. Mehrere Autos standen in Flammen, der Rauch breitete sich auch auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus aus.

Die Feuerwehr Bergheim rückte mit zahlreichen Kräften zu dem Wohnpark aus. © Feuerwehr Bergheim

Wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen berichtete, waren die Kameraden in der Nacht gegen 0.50 Uhr zu einem Wohnkomplex mit Tiefgarage in die Otto-Hahn-Straße in Bergheim-Zieverich alarmiert worden.

Demnach drang bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits dichter Rauch aus dem Parkhaus, in dem zu diesem Zeitpunkt zwei Autos in Vollbrand standen. "Bei drei weiteren Fahrzeugen hatten sich Entstehungsbrände gebildet, vier zusätzliche Pkw wurden durch die massive Hitzeentwicklung beschädigt", schilderte der Sprecher.

Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz gegen die Flammen vor und sorgten durch das schnelle Eingreifen dafür, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte.

Anschließend wurde die Tiefgarage intensiv ausgelüftet, da sich der Rauch auch in eine Wohnung im betroffenen Objekt ausgebreitet hatte.