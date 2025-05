Mülldeponie brennt seit Samstag lichterloh: Warnung gilt noch immer

Swisttal - Der Brand in einer Mülldeponie in Swisttal bei Bonn hält die Feuerwehr auch am Sonntagmorgen weiter in Atem. Die Bevölkerungswarnung gilt noch immer.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren die ganze Nacht über im Einsatz. © Florian Schmidt

Am Samstagnachmittag hatten die Behörden unter anderem die Warnapp Nina ausgelöst und Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinden Swisttal, Rheinbach, Meckenheim, Alfter und Bornheim dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rund 200 Einsatzkräfte aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis waren die ganze Nacht über im Einsatz.

Dabei wurden sie unter anderem von einem Spezialfahrzeug des Köln/Bonner Flughafens unterstützt, das mit einem besonders großen Löschtank sowie einem Wasserwerfer ausgestattet ist.

Das Feuer war am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Müllsortierungsanlage in der Peterstraße ausgebrochen. Laut Feuerwehr stand innerhalb kürzester Zeit eine so große Menge Müll in Flammen, dass sie ausgebreitet etwa 3000 Quadratmeter umfassen würde.