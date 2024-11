Mülltonnenbrand greift auf Haus über: 20.000 Euro Schaden

Zwickau - In Zwickau hat ein Mülltonnenbrand hohen Schaden verursacht.

Kameraden der Berufsfeuerwehr Zwickau löschten den Brand und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gegen 4.30 Uhr haben unbekannte Täter am Donnerstag einen an einer Hauswand stehenden Müllcontainer in der Peter-Breuer-Straße angezündet.

Das Feuer griff dann auf das Gebäude über.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Zwickau löschten den Brand schnell und konnten somit ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Der Sachschaden wird laut Polizei auf 20.000 Euro geschätzt.