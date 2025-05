Mysteriöser Mann rennt aus brennendem Haus - dann ist ein Knall zu hören

Aschersleben - Explosion im Salzlandkreis? Am späten Freitagabend rückte die Feuerwehr zu einem verheerenden Kellerbrand aus. Die Umstände sind mysteriös.

Polizei und Feuerwehr rückten am Freitag zu einem Brand in Aschersleben aus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 23 Uhr ging die Meldung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Curthstraße in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) ein Brand ausgebrochen sei.

Das Mysteriöse: Ein Augenzeuge will beobachtet haben, wie ein dunkelgekleideter Mann aus dem Hauseingang gerannt war. Kurz darauf sei ein lauter Knall zu hören gewesen, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis am Sonntag mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich ein Großteil der Bewohner bereits aus dem Haus gerettet. Drei Personen mussten jedoch von der Feuerwehr mithilfe von sogenannten Fluchthauben und Drehleitern gerettet werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Vor Ort stellte sich heraus, dass in den Kellerräumen des Gebäudes scheinbar Kleidung angezündet worden war. Der Brand hatte daraufhin ein Wasserrohr beschädigt.

Das war Glück im Unglück: Wie die Feuerwehr Aschersleben erklärt, hatte das ausgetretene Wasser den Brand gelöscht, sodass die 25 Kameraden nur noch das Haus auslüften mussten.