Nach Großbrand in Milchviehanlage: Betreiberfamilie steht vor Scherbenhaufen

Radeberg - Südlich von Radeberg kämpften am Montag 100 Rettungskräfte gegen einen Großbrand in einer Milchviehanlage. Der Schaden geht wohl in die Millionen. 250 Nutztieren stand der Flammentod bevor.

Bei Radeberg geriet am Sonntagabend eine Milchviehanlage in Vollbrand! © xcitepress

Zur Mittagszeit fährt ein Radlader Glutnester breit. Über zwei Drehleitern schießen Wassermassen auf das, was zuvor Stall und Scheune des "Landwirtschaftlichen Unternehmens An der Dresdner Heide" (LWU) war. Nach 14 Stunden Feuerwehreinsatz zeigen deren Messgeräte noch immer 170 Grad in gut 90 Prozent der Anlage an.



Kurz vor 22 Uhr am Sonntag brach aus völlig unklaren Gründen ein Feuer in einer Halle in Großerkmannsdorf aus, in der die Ernte lag.

1600 Futterheu-Ballen in und nochmal 300 vor der Halle gingen seitdem in Flammen auf. Nur im letzten Moment konnten die Betreiber der Milchviehanlage ihre 250 Kälber und Schweine retten. Sie grasen nun reichlich verstört auf einer Koppel nebenan.

Drei Menschen wurden laut Polizei dabei verletzt. "Die Tiere sind in Sicherheit, meinen Mitarbeitern geht es den Umständen entsprechend gut. Mehr kann und will ich derzeit nicht sagen", so Chefin Cindy Gröber zu TAG24.