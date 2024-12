Nach verheerendem Scheunenbrand im Vogtland: Diese Spur könnte zu den Tätern führen

Neumark - Nach dem verheerenden Scheunenbrand in Neumark (Vogtland) Anfang November laufen die Ermittlungen der Polizei weiterhin auf Hochtouren. Noch konnten die Täter nicht gefasst werden, doch es gibt möglicherweise heiße Spuren.

Diese Halle in Neumark (Vogtland) wurde offenbar Anfang November bewusst angezündet. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. © Björn Walther

"Im Rahmen der Ermittlungen führten Spuren zu einem Parkplatz an der Einmündung B 173/Zwickauer Straße am Ortsausgang von Neumark", so die Polizei.

Die Beamten hoffen nun auf Zeugen, die in den Abendstunden des 3. November bis in die Nacht zum 4. November Personen oder Fahrzeuge auf diesem Parkplatz beobachtet haben.

Zudem gibt es eine weitere Spur: "In der Brandnacht, direkt nachdem die ersten Feuerwehrleute eingetroffen waren, fuhr ein Simson-Moped den Zufahrtsweg zur Lagerhalle entlang und verließ den Brandort kurze Zeit später wieder."

Die Person, die mit dem Simson-Moped unterwegs war, soll sich unbedingt bei der Polizei melden. Ebenso andere Zeugen, die sonstige Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des Mopeds geben können.

Hinweise nimmt die Kripo in Zwickau unter der Rufnummer 0375/4284480 entgegen.