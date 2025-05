04.05.2025 15:41 Pferdestall brennt lichterloh: Feuerwehr kann Tiere retten

In einem Pferdestall in Berlstedt (Weimarer Land) hat es am späten Freitagabend gebrannt.

Von Christian Rüdiger

Berlstedt - In einem Pferdestall in Berlstedt (Weimarer Land) hat es am späten Freitagabend gebrannt. Das Feuer richtete einen enormen Schaden an. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Laut Polizeiangaben war das Feuer offenbar in einem Strohlager ausgebrochen und war im Anschluss auf den Unterstand übergegriffen, in dem sich die Tiere befanden. Die Flammen schlugen meterhoch, als die Freiwilligen Feuerwehren aus vier verschiedenen Orten eintrafen. Trotz des schnellen Handelns der Einsatzkräfte brannten große Teile der Anlage ab und sind nicht mehr nutzbar. Die Pferde, die unverletzt aus dem Stall gerettet werden konnten, müssen nun in umliegenden Ställen untergebracht werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Berlstedt, Buttelstedt, Neumark und Ramsla. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Der Sachschaden wird auf knapp 30.000 Euro beziffert. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV