Pizzeria nach möglicher Explosion in Flammen, halbe Million Euro Schaden

Wetzlar - In der Nacht kam es im mittelhessischen Wetzlar zu einem verheerenden Brand, der eine Pizzeria nahezu vollständig zerstörte. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr könnte dem Feuer sogar eine Explosion vorausgegangen sein.

Eine Pizzeria im mittelhessischen Wetzlar ist komplett niedergebrannt. Ursächlich war offenbar eine Explosion. © Feuerwehr Wetzlar

Die Wucht des Ereignisses war enorm: Sämtliche Fenster des Gebäudes wurden zerstört, Glasscherben lagen weit verstreut in der Umgebung.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden aktuell auf rund 500.000 Euro.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Insgesamt waren etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen und das Gebäude zu sichern.

Wegen der laufenden Aufräumarbeiten müssen Verkehrsteilnehmer weiterhin mit Behinderungen im betroffenen Bereich rechnen.