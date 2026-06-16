Pizzeria nach möglicher Explosion in Flammen, halbe Million Euro Schaden
Wetzlar - In der Nacht kam es im mittelhessischen Wetzlar zu einem verheerenden Brand, der eine Pizzeria nahezu vollständig zerstörte. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr könnte dem Feuer sogar eine Explosion vorausgegangen sein.
Die Wucht des Ereignisses war enorm: Sämtliche Fenster des Gebäudes wurden zerstört, Glasscherben lagen weit verstreut in der Umgebung.
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden aktuell auf rund 500.000 Euro.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Insgesamt waren etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen und das Gebäude zu sichern.
Wegen der laufenden Aufräumarbeiten müssen Verkehrsteilnehmer weiterhin mit Behinderungen im betroffenen Bereich rechnen.
Die genauen Hintergründe des Brandes sind derzeit völlig unklar. Auch was die mögliche Explosion ausgelöst haben könnte, muss erst noch ermittelt werden.
Titelfoto: Feuerwehr Wetzlar