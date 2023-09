Raucher löst folgenschweren Brand in Sachsen aus: 150.000 Euro Schaden!

Weißwasser/Oberlausitz - Riskante Aktion mit verheerenden Folgen: Ein Raucher (49) hat am gestrigen Samstag in Weißwasser ( Landkreis Görlitz ) einen schweren Brand verursacht. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf 150.000 Euro.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser wurden am gestrigen Samstagmittag zu einem Vollbrand gerufen. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte der 49-Jährige gegen 12.30 Uhr in seiner Garage an der Muskauer Straße mit einem Benzinkanister hantiert. Als er sich eine Zigarette anzündete, fing der Behälter plötzlich Feuer.

In der Not warf der Mann den brennenden Kanister in eine Wassertonne neben der Garage. Dies half jedoch nicht: Das Feuer breitete sich auf die gesamte Garage, einen angrenzenden Unterstand mit Fahrrädern sowie ein Haus aus.

In der Folge zerstörten die Flammen die komplette Garage sowie zwei Fensterscheiben und beschädigten die Fassade des Gebäudes.

Die Freiwillige Feuerwehr Weißwasser rückte mit einem Großaufgebot an. Sie wurde durch Einsatzkräfte aus Bad Muskau, Weißkeißel, Kromlau und Krauschwitz unterstützt. Anwohner sollten aufgrund der starken Rauchentwicklung ihre Fenster geschlossen halten.