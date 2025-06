28.06.2025 15:03 Mehrere Notrufe: Lastwagen steht in Flammen und sorgt für Großeinsatz

Auf der A7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) in Schleswig-Holstein ist am Freitagabend die Ladung eines Lastwagens in Brand geraten.

Alles in Kürze Lastwagen mit Holzpellets in Brand geraten auf A7 bei Bad Bramstedt

Verkehrsbehinderungen auf A7 in Richtung Flensburg

Niemand verletzt, Brandursache und Sachschaden unbekannt

50 Einsatzkräfte mit Atemschutztrupps im Einsatz

Auf der A7 hat die Ladung eines Lastwagens Feuer gefangen. © KFV Segeberg Nach Angaben der Feuerwehr war das Fahrzeug mit Holzpellets beladen, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte teilweise in Flammen standen. Während der Löscharbeiten kam es auf der A7 in Richtung Flensburg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Brandursache oder zur Höhe des Sachschadens liegen zunächst nicht vor. Aufgrund mehrerer Notrufe wurde das Einsatzaufgebot erhöht - neben der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bramstedt wurde auch die Feuerwehr Großenaspe alarmiert. Zunächst war von einem Vollbrand des Lastwagens die Rede, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass vor allem das Heck des Lkw und die lose Ladung im Silo-Anhänger brannten. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz verhinderten zunächst ein Übergreifen auf die umliegende Vegetation, bevor der Brand am Fahrzeug bekämpft wurde. Insgesamt waren rund 50 Kräfte mit bis zu vier Atemschutztrupps gleichzeitig im Einsatz. Die verladenen Holzpellets erschwerten die Löscharbeiten erheblich. In Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen wurde der Auflieger kontrolliert entladen und die glühende Ladung abschnittsweise gelöscht. Der Einsatz dauerte bis etwa 23 Uhr.

