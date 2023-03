02.03.2023 12:21 Schornstein steht in Flammen: Feuerwehr greift ein, um Schlimmeres zu verhindern!

Die Feuerwehr im Landkreis Leipzig wurde am Mittwochabend zu einem Schornsteinbrand in Großsteinberg am See alarmiert.

Von Kathi Schöne

Parthenstein - Im Landkreis Leipzig hatten die Kameraden der Feuerwehr am Mittwochabend mit einem Schornsteinbrand zu kämpfen. Mit einer Drehleiter rückten die Kameraden der Feuerwehr dem Brand zu Leibe. © Medienportal Grimma Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 18.45 Uhr alarmiert. Aus dem Schornstein eines Einfamilienhauses in Großsteinberg am See schlugen Flammen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Klinga, Großsteinberg, Pomßen, Grethen und Naunhof eilten zur Stelle und mussten sich erstmal Zugang zum Brandort verschaffen. "Für uns gestaltete sich anfänglich die Zuwegung schwierig. Die Straße ist sehr eng bemessen, sodass wir erst einen Zaun demontieren mussten, bevor die Drehleiter optimal platziert werden konnte. Dadurch hatten wir einen nicht unerheblichen Zeitverzug", informierte Einsatzleiter Mario Rumberger von der Klingaer Feuerwehr. Vor Ort angekommen, konnten die Kameraden den Brand schließlich schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wegen Nachkontrollen und der aufgenommenen Hitze des Schornsteins beschäftigte das Feuer die Einsatzkräfte dennoch bis in die Nacht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stoben gut sichtbar Flammen aus dem Schornstein. © Medienportal Grimma Zu einem Schornsteinbrand kann es unter anderem kommen, wenn in einem Kamin Holz unsachgemäß verbrannt wird. Die Gefahr sollte jedoch nicht unterschätzt werden, denn ein solches Feuer kann gar zum Einsturz eines Schornsteins führen.

Titelfoto: Medienportal Grimma