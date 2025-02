19.02.2025 21:54 1.314 Schornsteinbrand im Erzgebirge: Kameraden verhindern größeres Feuer

Am Mittwochabend brannte in Schornstein in Sosa.

Von Amelie Fromm

Sosa - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: In Sosa brannte ein Schornstein. Mit einer Drehleiter wurden die Kameraden an den Schornstein gebracht. © Niko Mutschmann Die Einsatzkräfte wurden am Mittwochabend in die Bockauer Straße gerufen. Nach ersten Informationen schlugen Flammen aus dem Schornstein eines Gebäudes. Die Kameraden leiteten Maßnahmen ein, um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Feuerwehreinsätze Schulausfall nach Brand in Grundschule Unter anderem reinigten sie den Schornstein und entfernten Asche aus zwei Öfen. Danach wurde die Asche im Freien kontrolliert gelöscht. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. © Niko Mutschmann Während des Einsatzes musste die Bockauer Straße für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Insgesamt waren rund 50 Leute der Feuerwehren aus Sosa, Bockau, Carlsfeld, Eibenstock und Schönheide sowie der Kreisbrandmeister im Einsatz.

Titelfoto: Niko Mutschmann