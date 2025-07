Schrecklicher Fund bei Brand: Feuerwehrkräfte entdecken Leiche

Alles in Kürze

Ebersdorf bei Coburg - Schrecklicher Fund bei einem Feuerwehreinsatz in Bayern : Nach einem Scheunenbrand im Landkreis Coburg haben die Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten eine Leiche entdeckt.

Die Feuerwehr war wegen eines Brandes in Ebersberg ausgerückt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Zuvor war bekannt geworden, dass ein 59 Jahre alter Anwohner vermisst wird. Stunden nach Ende der Löscharbeiten wurde der Fund gemacht.

Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, steht jedoch noch nicht fest: Die Identität sei bisher nicht geklärt, teilte die Polizei am Vormittag mit. Die Ermittlungen dazu dauerten an.

Das Feuer hatte sich den Polizeiangaben nach am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Ebersdorf von einer Scheune in der Canterstraße auf mindestens zwei landwirtschaftlich genutzte Gebäude ausgebreitet.

Die Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass die Flammen auch auf Wohnhäuser übergriffen.