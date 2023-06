22.06.2023 07:13 Schuppenbrand greift auf Haus über: 100 Kräfte im Einsatz!

Ein Schuppen ist am Mittwoch in Rotenburg (Wümme) lichterloh in Flammen aufgegangen. Dann griff das Feuer auf ein Haus über.

Von Lara Westphal

Rotenburg - Ein Schuppen ist am Mittwoch in Rotenburg (Wümme) lichterloh in Flammen aufgegangen - doch dabei blieb es nicht. Die Flammen griffen auf das Dach des Hauses über. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr in die Straße Imkersfeld alarmiert.

Dort brannten ein Schuppen, ein angrenzender Carport mit PV-Anlage und die Garage. Ebenfalls hatte das Feuer bereits auf das Dach des angrenzenden Hauses übergegriffen. Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Feuerwehreinsätze Extensions in Flammen! Feuer in Lagerhalle für Friseurbedarf Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen und schützten gleichzeitig angrenzende Gebäude. Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute mit 17 Fahrzeugen. Um 18.15 Uhr war das Feuer gelöscht und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Schuppen und Carport brannten lichterloh. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Angaben zur Schadenhöhe und Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr nicht machen.

Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)