Schwere Unwetter! Blitz schlägt bei Gewitter in Häuser ein

Ingolstadt - Bei Gewittern über Oberbayern ist am Mittwochabend zweimal ein Blitz in Wohnhäuser eingeschlagen und hat einen Brand ausgelöst.

Die Feuerwehr hatte die Flammen in Neuburg an der Donau rasch unter Kontrolle. © vifogra

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen krachte es gewaltig. Hier schlug der Blitz ins Dach eines Mehrfamilienhauses in der Münchener Straße in Neuburg an der Donau.

Glücklicherweise war die Feuerwehr rasch zur Stelle und konnte die Flammen zügig löschen.

Ein gefährliches Unterfangen, wenn um die Einsatzkräfte noch ein Gewitter tobt!

"Meine Entscheidung war tatsächlich so, der Blitz hat jetzt einmal hier an dieser Stelle getroffen, der wird heute nicht ein zweites Mal da treffen", berichtet Feuerwehr-Kommandant Markus Rieß über seinen Beschluss die Flammen vom Dach aus zu bekämpfen.

Verletzt wurde demnach niemand. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.