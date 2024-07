10.07.2024 07:18 1.023 Sperrmüll fackelt mitten in der Stadt ab: War es Brandstiftung?

In Zittau brannte am Dienstagabend Sperrmüll in der Innenstadt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Von Marcus Scholz

Zittau - Die Feuerwehr musste am späten Dienstagabend in der Inneren Weberstraße in Zittau löschen. Der Schaden ist groß. Durch den Feuerwehreinsatz wurde die nächtliche Ruhe im Zittauer Zentrum gestört. © xcitepress Wie Polizeisprecherin Anne Wieland auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurde kurz nach 23 Uhr brennender Sperrmüll gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Haufen Unrat in Vollbrand, die Flammen griffen auf angrenzende Gebäude über, Fassaden wurden beschädigt. Laut TAG24-Informationen soll es so stark gebrannt haben, dass über dem Zentrum der Stadt deutlich eine große Rauchwolke zu erkennen war. Feuerwehreinsätze Riesige Rauchsäule weithin sichtbar: Feuer in Unternehmen für Kräuter-Mischungen Die Polizei geht nun dem Anfangsverdacht nach, dass der Sperrmüllhaufen wahrscheinlich nicht von alleine in Brand geraten ist. Das Feuer hinterließ großen Schaden an dem Gebäude, vor dem der Sperrmüll abgestellt worden war. © xcitepress Ermittelt wird nun wegen schwerer Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro beziffert.

