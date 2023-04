Boot im Harz fackelt ab: Feuerwehr löscht, doch es ist zu spät

Thale - Feuerwehreinsatz im Landkreis Harz: Am Samstagabend ist in Thale ein Boot niedergebrannt.

Das Boot wurde Opfer der Flammen und brannte komplett nieder. © Polizeirevier Harz

Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, seien die Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Abendstunden gegen 23 Uhr zu einer Gartenanlage in der Alten Quedlinburger Straße im Ortsteil Neinstedt alarmiert worden.

Dort war das Boot aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Zwar konnte zügig mit den Löscharbeiten begonnen werden, die Kameraden konnten jedoch nicht verhindern, dass der Kahn vollständig zerstört wurde.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Laut Feuerwehr konnten angrenzende Objekte vor den Flammen geschützt werden. Auch sei niemand verletzt worden.