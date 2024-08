Tote Person bei Dachgeschoss-Brand gefunden, weitere per Sprungkissen gerettet

Lüneburg - Bei einem schweren Dachstuhlbrand in der Lüneburger Altstadt ist am frühen Sonntagmorgen eine Person ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Eine musste sogar mithilfe eines Sprungkissens gerettet werden.

Am frühen Sonntagmorgen kämpften rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen einen schweren Dachstuhlbrand. © JOTO

Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 4.45 Uhr zu einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in der Reichenbachstraße gerufen.

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen aufgrund der engen Bebauung auch auf das Nachbargebäude übergesprungen.

Beide Wohnkomplexe wurden evakuiert, dabei musste nach Angaben der Polizei auch eine Person aus der brennenden Dachgeschosswohnung mithilfe eines Sprungkissens gerettet werden.

Weitere Bewohner der betroffenen Gebäude konnten sich selbst befreien. Zwei erlitten eine Rauchgasvergiftung und gelten als schwer verletzt.