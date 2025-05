Ungewollter Badegang: Filmcrew-Transporter rollt über Radweg in Elbe

Pirna - Ein unbeabsichtigter Ausflug ins kühle Nass: In Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Freitagmittag ein Transporter einer Filmcrew in die Elbe baden gegangen!

In Höhe des Bootshauses des Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. lag ein grauer Kleinbus der Marke Renault zu etwa einem Drittel in der Elbe.

Ein Abschlepp- und Bergedienst zog in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr den Kleinbus per Ladekran wieder an Land. Nach etwa zwei Stunden war der Fall an der Elbe erledigt. Zum Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Laut Vorort-Angaben soll der 47-jährige Fahrer und sein Transporter Teil der Produktionsfirma der ARD-Krimiserie "WaPo Elbe" gewesen sein.