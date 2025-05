Vatertagsausflug endet fast in Katastrophe: Mann fällt von Boot - Feuerwehr im Großeinsatz

Hennef (Sieg) - Ein Mann ist bei einem Vatertagsausflug aus einem Schlauchboot in einen Fluss nahe Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) gefallen und hat damit eine große Suchaktion ausgelöst.

Alles in Kürze

Der Mann war nahe der Hängebrücke in Hennef über Bord gegangen. Einsatzkräfte suchten daraufhin die Sieg nach ihm ab. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Der Vermisste habe letztlich aus eigener Kraft das Ufer erreicht, teilte die Feuerwehr mit. Der Rettungsdienst habe ihn mit schweren Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht.

Gemeinsam mit vier Freunden hatte der Mann am Donnerstagabend das Boot in die Sieg gelassen und sich mit diesem auf den Weg in Richtung Siegburg gemacht.

Plötzlich sei er jedoch nahe der Hängebrücke vom Rand des Boots ins Wasser gefallen. Seine Freunde hätten ihn nicht mehr sehen können und die Polizei alarmiert.