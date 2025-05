04.05.2025 21:06 War es Brandstiftung? Scheune in Blankenheim bei Feuer komplett zerstört

Mit knapp 60 Kräften war die Feuerwehr in Blankenheim bei Euskirchen am Samstagabend im Einsatz. Eine Scheune stand in Vollbrand.

Von Jonas Reihl

Blankenheim - Mit knapp 60 Kräften war die Feuerwehr in Blankenheim bei Euskirchen am Samstagabend im Einsatz. Um die Brandursache zu ermitteln, hat die Polizei den Einsatzort vorübergehend beschlagnahmt. © Sebastian Klemm Beim Eintreffen der Kameradinnen und Kameraden stand eine Scheune nördlich des Blankenheimer Ortsteils Mülheim in Vollbrand. Verletzte habe es nicht gegeben, berichtete die Feuerwehr am Sonntag. Die Brandursache ist unklar. Weder ein technischer Defekt an einer in dem Unterstand gelagerten landwirtschaftlichen Maschine noch ein Blitzeinschlag oder gar vorsätzliche Brandstiftung könnten ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. Feuerwehreinsätze Mega-Brand im Vogtland: Feuer auf Autohandel-Gelände! Um das zu klären, wurde der Brandort durch die Behörde vorübergehend beschlagnahmt. Die Untersuchung durch die Brandermittler soll zu Wochenbeginn erfolgen. Vor Ort war neben der Gemeindefeuerwehr Blankenheim auch die Löschgruppe Tondorf aus der Nachbargemeinde Nettersheim.

