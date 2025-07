13.07.2025 17:03 Wohnhaus bei Aachen brennt lichterloh - Zeugen berichten von Explosion und meterhohen Flammen

In Baeweiler bei Aachen hat es am Sonntagnachmittag eine Explosion an einem Wohnhaus gegeben. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Jonas Reihl

Baesweiler - In Baeweiler bei Aachen hat es am Sonntagnachmittag eine Explosion an einem Wohnhaus gegeben. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Alles in Kürze Wohnhaus in Baesweiler bei Aachen brennt nach Explosion

Niemand verletzt, nur ein Jugendlicher war vor Ort

Feuer breitet sich von Anbau auf Haupthaus aus

Übergreifen auf Nachbarhäuser wurde verhindert

Aus dem brennenden Gebäude stieg am Sonntagnachmittag meterhoher Rauch auf. © NEWS5 / Joachim Kollednigg Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Als das Feuer ausgebrochen ist, sei nur ein jugendlicher Sohn der mehrköpfigen Familie vor Ort gewesen, berichtet die Feuerwehr. Demnach seien die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr zu dem Gebäude auf der Straße "Am Streitberg" ausgerückt. Zuvor sei der Brand in einem Anbau des Wohnhauses ausgebrochen, ehe das Feuer auch das Haupthaus erfasst habe. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen berichten allerdings gegenüber der "Aachener Zeitung" davon, einen lauten Knall gehört und unmittelbar danach meterhohe Flammen aufsteigen gesehen zu haben. Offiziell von den Behörden bestätigt wurden diese Angaben aber zunächst nicht. Der Dachstuhl des Wohnhauses brannte komplett aus. © NEWS5 / Joachim Kollednigg Feuerwehr mit rund 75 Einsatzkräften vor Ort Für die Dauer des Einsatzes waren etliche Straßen rund um den Einsatzort gesperrt. Nach rund einer Stunde konnten die Flammen gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit Kräften aus Baesweiler und Alsdorf im Einsatz. Insgesamt waren rund 75 Einsatzkräfte vor Ort.

