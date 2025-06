Wohnhaus nach Brand schwer beschädigt: immenser Sachschaden

Sindelfingen - Im baden-württembergischen Sindelfingen ist ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten.

Alles in Kürze

In Sindelfingen rückte die Feuerwehr aus, um ein Wohnhaus zu löschen. © SDMG/Dettenmeyer

Das Feuer brach wahrscheinlich bereits am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr auf dem Balkon des Gebäudes an der Kruppstraße aus, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Sonntagmorgen mitteilte.

Von dort aus griffen die Flammen auf das Dach über. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen.

Sämtliche Hausbewohner mussten unterdessen evakuiert werden. Sie kamen in der Zwischenzeit bei Bekannten und Familienmitgliedern unter. Verletzt wurde niemand.

Einige von ihnen werden aber wohl nicht mehr in ihre alte Wohnung zurückkehren können. Nach Angaben der Polizei ist das Haus nur noch teilweise bewohnbar.

Insgesamt entstand durch die Flammen ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.