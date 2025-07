Wohnung im Dachgeschoss brennt lichterloh: Mann stirbt im Flammenmeer

Essen - Ein Wohnungsbrand in Essen hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Für einen Hausbewohner im Dachgeschoss kam jede Hilfe zu spät.

Alles in Kürze

In Essen stieg am Mittwochabend dunkler Rauch aus einem Mehrfamilienhaus auf. © Feuerwehr Essen

Am späten Mittwochabend brannte es in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Altenessen, wie die Feuerwehr Essen am frühen Donnerstagmorgen mitteilte.

Aufgrund des lodernden Feuers drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Flammen schon auf den Dachstuhl übergegriffen.

In der betroffenen Wohnung im Dachgeschoss fanden die Kameraden im Zuge der Löscharbeiten eine leblose Person. Ein Notarzt konnte bloß noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes mussten außerdem rund 40 Hausbewohner in Sicherheit gebracht werden. Viele von ihnen fanden Unterschlupf in einer Notunterkunft der Stadt Essen.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde gelöscht, doch das Gebäude konnte nicht gerettet werden. Eine anschließende Begutachtung ergab, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist.