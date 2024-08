27.08.2024 10:10 Wohnungsbrand in Meerbusch: Feuerwehr musste Bewohner retten

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Meerbusch ist am Montagabend eine Person verletzt worden. Die Feuerwehr war mit Drehleitern im Einsatz.

Von Patrick Richter

Meerbusch - Die Feuerwehr war am Montagabend in Meerbusch im Einsatz. Eine Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses hatte gebrannt. Die Retter mussten dabei schnell handeln. Die Feuerwehr setzte Drehleitern ein, um die Bewohner aus den verrauchten Zimmern der Wohnung zu retten. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr berichtete, war der Brand am Montag um kurz vor 19 Uhr in der Straße In der Loh ausgebrochen. Vor Ort setzten die Einsatzkräfte dann direkt zwei Drehleitern ein, um die Bewohner aus den bereits völlig verrauchten Zimmern zu befreien. Eine Person erlitt durch das Feuer Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren bei dem Einsatz rund 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Letztere sperrte den Brandort während der Löscharbeiten weiträumig ab. Feuerwehreinsätze Verheerender Dachstuhlbrand: Bundesstraße voll gesperrt Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, stellte sich schnell heraus, dass die betroffene Etage aufgrund der Schäden vorerst unbewohnbar ist. Die Nachlöscharbeiten zogen sich anschließend bis in die späten Abendstunden hin. Die betroffene Etage im sechsten Stock ist nach dem Feuer unbewohnbar. © Patrick Schüller Die Höhe des Sachschadens wie auch die Brandursache ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen dazu übernommen.

Titelfoto: Patrick Schüller